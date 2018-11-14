Анкара требует у 83 стран выдачи более 450 членов движения Гюлена

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция направила в 83 страны документы на 452 лица, которые имеют отношение к структуре FETO. Мы требуем выдачи нам этих лиц", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV

Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных.