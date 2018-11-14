Караван мигрантов подошел к границе с США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первая группа каравана мигрантов, более 350 человек, прибыли в приграничный город Тихуана, откуда планируют попасть в США, сообщает портал Universal.
Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия сообщил, что в городе есть около десяти приютов, готовых принять прибывающих мигрантов и оказать им необходимую медицинскую помощь.
Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.