ОАЭ отправили в Иорданию третий самолет с гумпомощью после наводнений

Участок дороги вблизи Мертвого моря на котором люди были смыты во время наводнения, связанного с проливными дождями, Иордания. 25 октября 2018

Участок дороги вблизи Мертвого моря на котором люди были смыты во время наводнения, связанного с проливными дождями, Иордания. 25 октября 2018

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. ОАЭ направили третий самолет за двое суток с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнений в Иордании, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Самолет Boeing 747 с 85 тоннами гуманитарной помощи на борту приземлился в аэропорту Аммана во вторник. Ранее двумя рейсами в Иорданию было доставлено 58 тонн медикаментов, продовольствия и палаток из ОАЭ.

Первая партия гуманитарной помощи уже была распределена среди пострадавших Национальным кризисным центром Иордании под руководством принца Али бен аль-Хусейна, отмечается в сообщении.

В результате наводнений, вызванных ливневыми дождями, в Иордании погибло, по меньшей мере, 11 человек, еще насколько считаются пропавшими без вести. Также из-за дождей были эвакуированы все посетители исторического города Петра.