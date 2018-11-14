РИМ, 14 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Правоохранительные органы Италии в содействии с агентством Евроюст и следственными органами восьми европейских стран провели широкомасштабную операцию по противодействию мафиозной деятельности в области онлайн-тотализаторов, сообщил в среду журналистам представитель Национального управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DNA).

В ходе расследования, которое при координации DNA параллельно вели прокуратуры трех южноитальянских провинций Бари, Реджо-ди-Калабрия и Катания, была выявлена разветвленная сеть преступных сообществ, которые контролировали существенную долю европейского рынка спортивных онлайн-тотализаторов с объемом ставок, превышающим 4,5 миллиарда евро.

В рамках операции сотрудники спецподразделений полиции, финансовой гвардии и карабинеров арестовали 68 человек и конфисковали на территории Италии и за рубежом имущество на общую сумму более 1 миллиарда евро. В числе арестованных оказались не только мафиози, но и вовлеченные в преступную организацию предприниматели. Им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, осуществлении мошеннических операций, нелегальном выводе денежных средств за рубеж, отмывании денег, добытых преступным путем, и ряде других тяжких преступлений.

Огромные доходы, полученные от нелегально сделанных через интернет ставок, преступники инвестировали в недвижимость или незаконно переводили на счета в иностранных банках, которые открывались на подставных лиц и специально созданные для этих целей фирмы. В настоящее время процесс конфискации этого имущества начат в Австрии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Сербии, Албании, Испании и на Мальте. Правоохранители проводят обыски примерно в 80 городах.

В ходе расследования было установлено, что боссы современных мафиозных группировок активно искали в лучших университетах мира молодых талантливых студентов, чтобы использовать их знания и навыки для осуществления преступных комбинаций через интернет.

Подробности спецоперации по борьбе с "онлайн-мафией" будут обнародованы в 11.00 (13.00 мск) на специальной пресс-конференции в штаб-квартире DNA, где выступит национальный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафиеро Де Рао, а также прокуроры провинций Бари, Реджо-ди-Калабрия и Катания.