В Китае прокомментировали идею создания общеевропейской армии

ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай никогда не представлял угрозы для Европы, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,

Так она прокомментировала призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать "общеевропейскую армию" для защиты от России, КНР и США.

"Я бы хотела отметить, что европейские страны являются независимыми и суверенными государствами, они сами вправе делать свой выбор, а что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", — подчеркнула дипломат.

На прошлой неделе Макрон предложил создать общеевропейскую армию. По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство, поэтому она должна защищать себя самостоятельно — от Китая, России и даже от США.

Идею Макрона раскритиковал американский президент Дональд Трамп. Он назвал это предложение оскорбительным и заявил, что Европа должна сначала заплатить свою долю в НАТО, которую США значительно субсидируют.

Скептически к созданию общеевропейской армии отнесся и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который отметил, что оборону Европы невозможно представить без США, а европейское единство, по его словам, никогда не сможет заменить трансатлантическое.