В Китае прокомментировали идею создания общеевропейской армии

ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай никогда не представлял угрозы для Европы, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,
"Я бы хотела отметить, что европейские страны являются независимыми и суверенными государствами, они сами вправе делать свой выбор, а что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", — подчеркнула дипломат.
На прошлой неделе Макрон предложил создать общеевропейскую армию. По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство, поэтому она должна защищать себя самостоятельно — от Китая, России и даже от США.
Скептически к созданию общеевропейской армии отнесся и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который отметил, что оборону Европы невозможно представить без США, а европейское единство, по его словам, никогда не сможет заменить трансатлантическое.