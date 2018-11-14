В Индии более ста человек заразились вирусом Зика в ноябре , пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сто девять жителей индийского штата Мадхья-Прадеш, в том числе 34 беременные женщины, заразились вирусом Зика с начала ноября, передает телеканал NDTV.

Кроме того, по данным телеканала, за последние два дня от вируса, предположительно, скончались два человека.

"Мы не можем точно сказать, что причиной смерти был вирус, анализы обоих умерших пациентов показали положительный результат на наличие вируса Зика, однако они также страдали от других серьезных заболеваний", — приводит телеканал слова представителя министерства здравоохранения страны.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует.

Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.