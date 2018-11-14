Стэн Ли перед смертью работал над созданием нового супергероя, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский писатель и создатель комиксов Стэн Ли перед смертью работал над созданием нового супергероя, сообщила изданию TMZ его дочь Джоан Селия.

По ее словам, нового супергероя Dirt Man (Человек-грязь — ред.) придумала она, но отец помогал ей в работе над ним.

"Я пыталась создать героя вместе с ним всю свою жизнь. Он прислушивался ко мне. Мы работали над созданием персонажа Dirt Man", — приводит издание слова дочери писателя. Она отметила, что работа над супергероем еще не закончена, но "он очень интересный".

Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.