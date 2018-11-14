Пентагон пообещал оснастить американскую армию боевыми лазерами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская армия в течение нескольких лет получат лазерное оружие повышенной мощности. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
При этом Гриффин подчеркнул, что создание такого оружия потребует от США увеличения финансовых затрат в три-четыре раза по сравнению с нынешней ситуацией.
По его словам, американские военные также намерены использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя беспилотники потенциального противника.