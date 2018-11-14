В Бахрейне открылся авиасалон BIAS-2018 при масштабном участии России

МАНАМА (Бахрейн), 14 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Международная авиационная выставка Bahrain International Airshow 2018 (BIAS) открылась в среду в Бахрейне, где впервые Россия организует единую экспозицию своего вооружения и военной техники, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили организаторы самого "молодого" авиашоу на Ближнем Востоке, в этом году число участников авиасалона выросло на 70% по сравнению с прошлой выставкой в 2016 году. В нем принимают участие 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний, открылись четыре новых национальных павильона, включая павильоны США и России. Более 100 воздушных судов будут участвовать в демонстрационных полетах и выставлены на летном поле.

Ранее генеральный директор российской "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания организует единую российскую экспозицию на международной авиационной выставке BIAS, где покажет более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Он отметил, что для "Рособоронэкспорта" выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам региона Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.

В компании сообщили, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам. Наибольшее внимание со стороны делегаций стран региона ожидается к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130. Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки своего каталога, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" примут участие в демонстрационных полетах на авиасалоне в Бахрейне. В течение четырех дней летчики Воздушно-космических сил отработают квалификационные полеты, а также выполнят четыре воздушных показа. Все полеты будут проходить в составе звена из четырех экипажей на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ.

В рамках авиасалона королевские воздушные силы Бахрейна организуют Манамский авиационный симпозиум, на который приедут представители ВС и эксперты со всего мира, чтобы обсудить трудности и возможности аэропортов и авиалиний стран Персидского залива в будущем. Кроме того, во время авиашоу пройдет конференция женщин, работающих в авиационной отрасли.

Международный авиасалон в Бахрейне проводится с 2010 года каждые два года.