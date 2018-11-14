В Бахрейне открылся авиасалон BIAS-2018 при масштабном участии России

МАНАМА (Бахрейн), 14 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Международная авиационная выставка Bahrain International Airshow 2018 (BIAS) открылась в среду в Бахрейне, где впервые Россия организует единую экспозицию своего вооружения и военной техники, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее генеральный директор российской "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания организует единую российскую экспозицию на международной авиационной выставке BIAS, где покажет более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Он отметил, что для "Рособоронэкспорта" выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам региона Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.
В компании сообщили, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам. Наибольшее внимание со стороны делегаций стран региона ожидается к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130. Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки своего каталога, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" примут участие в демонстрационных полетах на авиасалоне в Бахрейне. В течение четырех дней летчики Воздушно-космических сил отработают квалификационные полеты, а также выполнят четыре воздушных показа. Все полеты будут проходить в составе звена из четырех экипажей на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ.
В рамках авиасалона королевские воздушные силы Бахрейна организуют Манамский авиационный симпозиум, на который приедут представители ВС и эксперты со всего мира, чтобы обсудить трудности и возможности аэропортов и авиалиний стран Персидского залива в будущем. Кроме того, во время авиашоу пройдет конференция женщин, работающих в авиационной отрасли.
Международный авиасалон в Бахрейне проводится с 2010 года каждые два года.