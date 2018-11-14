Конгресс США может отложить рассмотрение новых санкций против России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сенаторов.
Как отмечает агентство, законодатели сейчас сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.
"У нас не очень много времени", — заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин. "Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество", — добавил он. Другой американский сенатор Боб Менендес (Нью-Джерси), участвовавший в переговорах по поводу новых санкций в отношении РФ, также заявил, что у конгресса, скорее всего, не остается времени, чтобы принять инициативу в этом году.