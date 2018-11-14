Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во время полета в Париж критически высказался в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, во время полета в Париж в пятницу Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета, что поздравить его с результатами на промежуточных выборах, но Трамп отреагировал вспышкой недовольства.

Трамп обрушился на Мэй с критикой за то, что Британия, по его мнению, предпринимает недостаточно усилий, чтобы сдерживать Иран. Он также расспросил ее по поводу Brexit и пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые договоры с европейскими странами, уточняется в сообщении.

Издание со ссылкой на американских и европейских чиновников отмечает, что Мэй раньше уже приходилось сталкиваться с грубым отношением Трампа, но в этот раз "ее советники были потрясены его особенно скверным настроением".

Газета добавляет, что у американского президента было плохое настроение на протяжении всего визита в Париж. "Его расстроила поездка. И ему не терпится внести некоторые изменения", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Трамп приезжал в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Во вторник он оставил несколько записей в Twitter, раскритиковав Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского алкогольного напитка. Президент США также вновь подверг критике идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО. Кроме того, Трамп упомянул о низких рейтингах президента Макрона.

В воскресенье на митинг в знак протеста против визита Трампа в Париж вышли сотни людей.