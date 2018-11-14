В Китае заявили об ограниченном влиянии на экономику торговых споров с США

ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Торговые противоречия с США, которые продолжаются уже более полугода, оказали незначительное влияние на китайскую экономику, сообщила на брифинге в среду официальный представитель государственного статистического управления КНР Лю Айхуа.

"Касательно влияния американо-китайских торгово-экономических отношений, то исходя из текущих показателей статистики, оно сравнительно ограничено", — заявила Лю Айхуа.

При этом представитель ведомства отметила, что не стоит забывать о существовании многочисленных внешних факторов неопределенности и нестабильности, импульсы роста мировой экономики и торговли заметно ослабли, наблюдается неустойчивость мирового финансового рынка и значительные скачки цен на базовые товары.

По ее словам, "если же смотреть на ситуацию внутри Китая, то накопившиеся за долгое время структурные противоречия все еще довольно существенны, и ряд предприятий, особенно частных, малых и средних, по-прежнему испытывают трудности в ведении бизнеса".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.