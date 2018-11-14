Морякам с застрявших в Южной Корее судов выплатили долги по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Долги по зарплате перед российским морякам с судов "Палладий" и Sea Alexa, застрявших в порту южнокорейского Пусана, полностью или частично погашены, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Ранее он сообщал, что судно иностранного судовладельца Sea Alexa стоит в Пусане с 28 июля. Там 12 российских моряков, шестеро из них сообщили в профсоюз, что им не платят свыше двух месяцев, сумма долга — 22 тысячи долларов. Профсоюз обратился к капитану порта. Позже шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, а остальные — за два месяца, выдать остатки им обещали по приходу судна во Владивосток.

В начале октября оставшиеся на борту семь членов экипажа вернулись на родину и сообщили о долге по зарплате. Судно было продано другому владельцу, который не намерен выплачивать долги предыдущего судовладельца. Моряки обратились в следственное управление на транспорте. СК проводит проверку.

"Хорошие деловые связи с представителем Международной федерации транспортных рабочих в Южной Корее и генеральным консулом России в порту Пусан Романом Быковым позволили оказать помощь российским морякам с теплоходов "Палладий" и Sea Alexa, а также репатриировать моряков в Россию и получить ими заработную плату", — сказал Суханов.

По его словам, на "Палладии" остаются семь человек, они всем обеспечены. Пятеро из них, которым не предъявлено обвинение в рамках дела о попытке без документов увести судно из порта, домой не торопятся.

"Всем выплачена зарплата. По Sea Alexa – все моряки репатриированы, части выплачена зарплата. Остается долг в 50 тысяч долларов перед капитаном и его моряками, которые были на судне в марте-апреле. Остальным деньги заплатили. Разбирательства продолжаются", — сказал собеседник.

"Палладий" был задержан властями Южной Кореи из-за долгов морякам по зарплате. При этом моряки не могли вернуться в Россию, так как судовладелец, ссылаясь на отсутствие средств, отказывался оплатить билеты. В августе судовладелец, прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие необходимых документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны.

После этого четыре человека: судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов — были задержаны. Им, а также еще двум членам экипажа, которые остаются на судне, было предъявлено обвинение. Первое заседание суда состоялось 17 октября. Южнокорейские власти ведут расследование, выясняя, кто отдавал указания, в результате которых судно пыталось без оформления необходимых документов покинуть страну и не подчинялось приказам береговой охраны.