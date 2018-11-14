Китай выпустил указание прекратить финансовые операции с КНДР

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Китайское правительство выпустило указание не проводить финансовые операции с КНДР до тех пор, пока с нее не снимут санкции, сообщает южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на местные источники в Шеньяне.

"Это распоряжение китайских властей, что до тех пор, пока с КНДР не будут сняты санкции, нельзя производить с ней денежный обмен", — сообщил источник.

Телеканал отмечает, что за период с начала 2018 года и до августа товарооборот Китая с КНДР снизился на 58% по сравнению с прошлым годом, а с октября 2018 почти прекратился.

"Сейчас никто не намерен инвестировать в Северную Корею. Мы тоже не можем торговать, так как вещи, которыми мы торговали, являются предметом санкций", — сообщил телеканалу китайский бизнесмен, сотрудничающий с КНДР.

Китай ранее заявлял, что будет последовательно выполнять санкции ООН против КНДР, одновременно выступая за "скоординированный, разделенный на фазы, пошаговый подход" к денуклеаризации.