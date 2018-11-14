У лесного зоопарка в Китае произошел пожар из-за взрыва цистерны с СПГ

ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Взрыв цистерны с сжиженным природным газом привел к пожару возле одного из входов в лесной зоопарк города Далянь китайской провинции Ляонин, информации о погибших или пострадавших пока не поступало, говорится в заявлении пожарного управления города.

Инцидент произошёл в ночь на среду в 1.07 по местному времени (вторник 20.07 мск) в районе Сиган города Далянь провинции Ляонин, когда в результате взрыва произошло возгорание резервуара с сжиженным природным газом.

На место прибыли 8 пожарных расчетов с 36 пожарными, в 1.27 огонь был взят под контроль.

В ходе предварительно расследования удалось выяснить, что взрыв произошёл в результате утечки из двух цистерн с СПГ, общим объёмом 10 тонн. В результате пожара перекинулся на расположенное вблизи здание заброшенной фабрики и на два автомобиля с утильсырьем, находившиеся возле пункта приема.

Причины и виновники инцидента пока не определены, расследование продолжается.