Южная Корея и КНДР обсудят вопросы сотрудничества в гражданской авиации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сеул и Пхеньян проведут переговоры по вопросам сотрудничества в сфере гражданской авиации 16 ноября в городе Кэсон в КНДР в офисе совместного координационного бюро, сообщает министерство объединения Южной Кореи.

"Правительство (Южной Кореи – ред.) ожидает, что стороны в деловом порядке поднимут интересующие их вопросы сотрудничества в сфере гражданской авиации и постепенно обсудят те отрасли, где возможно продвижение на данном этапе", — говорится в заявлении министерства объединения.

Северокорейскую делегацию в составе пяти человек возглавит Ри Ён Сон — заместитель начальника главного управления гражданской авиации КНДР. Делегацию Южной Кореи, также из пяти человек, будет представлять руководитель министерства земли, инфраструктуры и транспорта Сон Мён Су.

На сентябрьском саммите двух корейских государств в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о развитии диалога в самых широких сферах от обороны до культуры и спорта.