Число жертв лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 48 человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате лесного пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал KSBY со ссылкой на шерифа калифорнийского округа Бьютт Кори Хоне

Ранее сообщалось о 42 погибших.

Как рассказал шериф, еще шесть тел нашли в округе Парадайз. По данным телеканала, пожар локализован на 35%. Огонь разрушил уже более 8,8 тысячи построек, около 52 тысяч человек эвакуированы. В тушении огня принимают участие более 5,6 тысячи пожарных.

Лесные пожары в Калифорнии

Пожар Camp начался в четверг на севере Калифорнии и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров. На юге штата бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.

В Калифорнии эвакуировали более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался прошлогодний пожар Tubbs — тоже на севере штата, ближе к побережью. Он охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.