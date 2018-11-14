ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Будущий глава судебного комитета нижней палаты конгресса США демократ Джеррольд Надлер заявил о планах комитета расследовать влияние президента Дональда Трампа на работу минюста и ФБР. Об этом Надлер написал исполняющему обязанности генпрокурора Мэтью Уитакеру и директору ФБР Кристоферу Рэю, текст письма размещен на сайте конгрессмена.

До сих пор судебный комитет контролировали и возглавляли республиканцы. На ноябрьских выборах они потеряли контроль над всей палатой, хотя до конца года она продолжит работу в прежнем составе. Новый соберется в январе.

"Сегодня я пишу с растущим беспокойством по поводу неоднократных нападок президента Трампа на принципы министерства юстиции и ФБР, в том числе его решения уволить бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса, по поводу его частых заявлений о постоянных уголовных расследованиях и его личных нападок на высокопоставленных сотрудников министерства", — сказано в документе.

"Комитет по судебным вопросам палаты представителей обязан изучить эти действия и оценить их влияние как на работу министерства, так и на справедливое отправление правосудия", — значится в тексте.

По мнению Надлера, действия президента могут быть продиктованы "стремлением оградить себя, свою семью и свои деловые интересы от текущей работы министерства и ФБР".