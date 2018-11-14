Мадуро попросил помощи у ООН в покупке медоборудования для Венесуэлы

МЕХИКО, 14 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник обратился за помощью к ООН для закупки страной медицинского оборудования, чему мешают американские санкции.

"Я прошу поддержки у Программы развития ООН, у системы Объединенных Наций, потому что вы знаете, что империалистическое правительство США нас преследует и блокирует. Если я хочу купить специальное медицинское оборудование для защиты беременных женщин, правительство США нас преследует, препятствует нам или замедляет процесс", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, действия Вашингтона якобы обусловлены просьбами со стороны ряда венесуэльских оппозиционеров, в том числе Хулио Борхеса, которые, находясь за границей, просят о введении санкций и агрессии против Венесуэлы.

США обвиняют правительство Венесуэлы в нарушении прав человека и коррупции. Министерство финансов США заморозило счета уже практически 70 венесуэльских чиновников. Президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Он также подвергал Мадуро жесткой критике с трибуны ООН за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране.

Также Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".

В сентябре Мадуро заявил, что правительство страны попросит ООН оказать помощь в размере 500 миллионов долларов для репатриации соотечественников из других стран.