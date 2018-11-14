В центре Киева блондинка разбила топором Porsche

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве женщина в розовом пальто при помощи топора разбила дорогостоящий родстер марки Porsche, об этом сообщает украинский портал "Страна.ua".
После этого женщина бьет лобовое стекло машины, оставляет в нем топор и садится в припаркованный рядом автомобиль, после чего уезжает с места происшествия.
Как отмечает Strana.ua, свидетелями инцидента стали множество очевидцев, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой жительница Башкирии попыталась разрубить свою машину топором на глазах у остановивших ее сотрудников ГИБДД.