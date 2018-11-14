В центре Киева блондинка разбила топором Porsche

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве женщина в розовом пальто при помощи топора разбила дорогостоящий родстер марки Porsche, об этом сообщает украинский портал "Страна.ua".

Инцидент произошел на улице Шота Руставели в центре города. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как блондинка при помощи баллончика с краской пишет оскорбительное слово на двери машины. Затем она несколько раз бьет топором по капоту автомобиля, после чего оставляет на нем еще одну оскорбительную надпись.

После этого женщина бьет лобовое стекло машины, оставляет в нем топор и садится в припаркованный рядом автомобиль, после чего уезжает с места происшествия.

Как отмечает Strana.ua, свидетелями инцидента стали множество очевидцев, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой жительница Башкирии попыталась разрубить свою машину топором на глазах у остановивших ее сотрудников ГИБДД.