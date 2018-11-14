Консультации СБ ООН по конфликту в сектора Газа не дали результатов

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Консультации Совбеза ООН, которые были созваны Кувейтом и Боливией во вторник по очередному вооруженному конфликту между Израилем и Палестиной, не привели ни к какому результату, сообщил журналистам постпред Кувейта в ООН Мансур Аль-Отейби, представляющий также Лигу арабских государств.

"Мы не смогли найти ответ для решения ситуации в Газе, было большинство стран (членов Совбеза — ред.), которые выступили за то, что надо что-то делать", — сказал Аль-Отейби.

Он добавил, что то, что "Совбез должен хотя бы рассмотреть вопрос посещения оккупированных территорий, поднимается регулярно и сегодня его даже некоторые страны поддержали, но решения Совбеза так и не последовало".

В свою очередь, палестинский постпред Рияд Мансур заявил, что "это Израиль, кто начал новый раунд насилия".

"Совбез был парализован и не смог взять на себя ответственность (за прекращение огня — ред.), но, тем не менее, мы будем продолжать стучать в двери Совбеза", — добавил Мансур.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.