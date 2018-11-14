В США осудили выходцев с Украины за отправку деталей тепловизоров в Россию

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя штата Калифорния Наума Морговского к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 миллион долларов, а его супругу Ирину к полутора годам тюрьмы за организацию схемы незаконных поставок в Россию компонентов для производства тепловизионных приборов, говорится в сообщении министерства юстиции США.

"Наум Морговский и Ирана Морговская признали, что как минимум с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года они, действуя в сговоре, поставили компании под названием Infratech в Москву, Россия, без необходимой на то лицензии многочисленные тепловизионные компоненты, в том числе электронно-оптические преобразователи и объективы", — сказано в документе.

Согласно заявлению, чета Морговских приехала с Украины и натурализовалась в США. Главе семьи сейчас 69 лет, его супруге – 67 лет. Пара заказывала комплектующие через свою компанию Hitek International, уверяя производителей, что детали не будут экспортированы, однако затем разными способами переправляла их в Россию. Осужденные знали, что на вывоз такого оборудования требуется разрешение госдепартамента, однако не пытались получить его, говорится в сообщении.

После вынесения приговора судья предписал Морговским до 4 января 2019 года добровольно прийти в правоохранительные органы и начать отбывать свой срок.