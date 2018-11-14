В Австралии злоумышленники начали подкладывать иглы в груши

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иглы обнаружили в грушах в австралийском Мельбурне через несколько дней после ареста подозреваемой по делу о подкладывании игл в клубнику, сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось, что полиция австралийского штата Квинсленд арестовала 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании игл в клубнику австралийских производителей. Магистратский суд Брисбена (столицы штата) постановил, что 50-летняя Ми Ут Тринь работала супервайзером на ферме Berry Licious и, предположительно, действовала из мести.

Визажист программы ABC News Breakfast Клэр Бонсер во вторник обнаружила иглу в груше, которую ела, но не поранилась.

"Я просто жевала грушу, случайно посмотрела вниз перед следующим укусом и увидела (иглу)", — сказала она.

Бонсер купила груши в супермаркете Woolworths в Бервике на юго-востоке Мельбурна. Она сообщила об игле в супермаркет. Представитель магазина заявил, что ведется расследование.

Ранее австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иглы также были найдены в банане и яблоке.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла швейные иглы из продажи в своих магазинах по всей стране.

Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. По данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената. Полиция уже задержала одного несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов.