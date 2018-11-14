МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО является следствием недостаточной подготовки такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных — следование стереотипам, такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее министерство обороны Норвегии заявило, что причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, которые происходили в ходе учений НАТО Trident Juncture, стали действия российских военных.

"Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм", — написал Клинцевич в Facebook.

"Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", — добавил он. По мнению сенатора, это было политическое решение, в котором отсутствует военная составляющая.

Сбои в работе GPS

По данным норвежского минобороны, сбои сбои в работе GPS фиксировались с 16 октября по 7 ноября якобы из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Отмечается, что они не привели к авариям.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время учений НАТО. По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения, отметил, что в Кремле ничего не знают о связи Москвы со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, и напомнил, что Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах".

Trident Juncture ("Единый трезубец") — широкомасштабные военные учения стран НАТО, прошедшие в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года, сценарий которых предполагал совместное отражение союзниками по блоку внешней военной агрессии в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Учения стали крупнейшими со времени окончания холодной войны. В маневрах были задействованы 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч единиц техники и порядка 50 тысяч военнослужащих из 31 страны. Учения проводились в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в морской акватории и воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии. Заявленная цель TRJE18 заключалась в подготовке Сил быстрого реагирования НАТО и проверке обороноспособности альянса.