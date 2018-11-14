Трамп предложил отставного генерала на место посла в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Саудовской Аравии генерала в отставке Джона Филипа Абизаида, который в 2003-2007 возглавлял отвечающее за Ближний Восток командование вооруженных сил США, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

Место вакантно с января 2017 года, когда в отставку с этого поста ушел Джозеф Вестпал. Отсутствие послов в Саудовской Аравии и Турции привлекло внимание СМИ в свете убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

Абизаид ушел в отставку в 2007 году и с тех пор занимается научной-исследовательской работой и консультированием. В частности, как пишет Military Times, в 2016 году он был назначен советником министра обороны Украины Степана Полторака. Его задачи описывались как помощь в укреплении гражданского контроля над армией, в борьбе с коррупцией и в проведении реформ.

Он с отличием закончил Военную академию, а также получил степень в Гарварде, где изучал Ближний Восток.

За время военной службы Абизаид принимал участие в операциях в Ираке, служил в Боснии-Герцеговине и Германии. С 2003 по 2007 годы он возглавлял Центральное командование США, в сферу ответственности которого входят 27 стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе Аравийский полуостров и Египет.

Кандидатуры всех послов сначала утверждает сенат США.