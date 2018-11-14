Норвегия обвинила Россию в сбое GPS во время учений НАТО

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действия российских военных в Арктике стали причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, которые происходили в ходе учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщает TODAYonline со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

"Министерство обороны Норвегии заявляет, что российские военные в Арктике нарушили работу систем GPS во время недавних больших учений НАТО в Норвегии", — передает агентство.

По данным норвежского ведомства, сбои фиксировались с 16 октября по 7 ноября якобы из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Отмечается, что сбои в работе GPS не привели к авариям.

В заявлении норвежского Минобороны сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям.

"Послание всем сторонам"

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в понедельник заявил, что Россия может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время учений НАТО.

"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", — отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.

По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".

Ранее телекомпания Yle сообщила, что Хельсинки подозревают Москву в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.

Реакция России

В Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", — сказал Песков.

"Единый трезубец"

Trident Juncture ("Единый трезубец") — широкомасштабные военные учения стран НАТО, прошедшие в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года, сценарий которых предполагал совместное отражение союзниками по блоку внешней военной агрессии в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Учения стали крупнейшими со времени окончания холодной войны. В маневрах были задействованы 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч единиц техники и порядка 50 тысяч военнослужащих из 31 страны. Учения проводились в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в морской акватории и воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии. Заявленная цель TRJE18 заключалась в подготовке Сил быстрого реагирования НАТО и проверке обороноспособности альянса.

Учения не обошлись без инцидентов, наиболее крупный из них произошел в четверг, когда фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" столкнулся с танкером "Сола ТС". ЧП произошло в Эйгардене — расположенной на островах коммуне в центральной части Норвегии.

Спасатели эвакуировали 127 членов экипажа, в том числе семерых пострадавших. Во вторник стало известно, что "Хельге Ингстад", несмотря на предпринимаемые усилия по его спасению, почти ушел под воду.