Норвегия обвинила Россию в сбое GPS во время учений НАТО

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действия российских военных в Арктике стали причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, которые происходили в ходе учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщает TODAYonline со ссылкой на министерство обороны Норвегии.
"Министерство обороны Норвегии заявляет, что российские военные в Арктике нарушили работу систем GPS во время недавних больших учений НАТО в Норвегии", — передает агентство.
По данным норвежского ведомства, сбои фиксировались с 16 октября по 7 ноября якобы из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Отмечается, что сбои в работе GPS не привели к авариям.
В заявлении норвежского Минобороны сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям.
"Послание всем сторонам"
"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", — отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.
По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".
Ранее телекомпания Yle сообщила, что Хельсинки подозревают Москву в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Реакция России
"Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", — сказал Песков.
"Единый трезубец"
Учения не обошлись без инцидентов, наиболее крупный из них произошел в четверг, когда фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" столкнулся с танкером "Сола ТС". ЧП произошло в Эйгардене — расположенной на островах коммуне в центральной части Норвегии.
Спасатели эвакуировали 127 членов экипажа, в том числе семерых пострадавших. Во вторник стало известно, что "Хельге Ингстад", несмотря на предпринимаемые усилия по его спасению, почти ушел под воду.