Защита наркобарона Коротышки: картель "Синалоа" давал взятки главам Мексики

МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Защита мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка заявила в американском суде, что возглавлявшийся их подзащитным картель "Синалоа" платил взятки президентам Мексики, в том числе действующему Энрике Пенье Ньето.

"Нынешний и предыдущий (Фелипе Кальдерон – ред.) президенты Мексики получили миллионы долларов взяток", – приводит портал Universal заявление адвоката Коротышки Джеффри Лихтмана. Процесс над наркобароном идет в суде американского Бруклина.

По словам защитника, платежи осуществлял еще один лидер "Синалоа" Исмаэль Самбада. Сейчас он находится в бегах.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и уже после этого выдан в США.