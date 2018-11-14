США объявили награду за данные о военачальниках ХАМАС и "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение заместителя председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, а также высокопоставленных военачальников ливанского движения "Хезболлах" Халиля Юсуфа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатаи, говорится в распространенном в среду заявлении госдепартамента США.

Вознаграждение размером в пять миллионов долларов обещается за информацию о любом из них.

По мнению американской стороны, аль-Арури финансировал и руководил боевыми действиями ХАМАС на Западном побережье реки Иордан и "причастен к нескольким террористическим атакам, угонам и похищениям".

Халиля Юсуфа Махмуда Харба обвиняют в том, что он является советником руководителя ливанского движения "Хезболлах", которое США причисляют к террористическим группировкам. По данным госдепа, Харб руководил операциями "Хезболлах" на палестинских территориях и в ряде стран Ближнего Востока.

Хайтам Али Табатаи, говорится в документе, командовал подразделениями движения в Сирии и Йемене, что, по мнению госдепа, способствовало дестабилизации ситуации в регионе.

"ХАМАС и "Хезболлах" получают вооружение, подготовку и финансирование из Ирана, который государственный секретарь внес в список стран-спонсоров терроризма", — сказано в заявлении.

Обе структуры были внесены госдепом в список иностранных террористических организаций в 1997 году, а также список мировых террористических организаций в 2001 году.

Ранее минфин заявил, что США внесли пять человек и палестинскую группировку в список санкций по терроризму. В списке вторичных санкций оказались пять граждан Ирака и Ливана за связь с ливанской шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической. Также в список внесена группировка "Бригада моджахедов" из сектора Газа.