Часы Patek Philippe ушли с молотка на аукционе Sotheby's за $3,9 миллиона

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Легендарные швейцарские часы Patek Philippe, серийный хронограф с вечным календарем, ушли с молотка в Женеве во вторник примерно за 3,9 миллиона швейцарских франков (3,88 миллиона долларов), установив мировой рекорд, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Золотые часы с посеребренным циферблатом посажены на коричневый ремешок и показывают день, дату и фазы Луны, в них также есть хронограф, заводятся вручную. Часы были сделаны в 1952 году, на задней крышке из золота выгравировано "RC 25 мая 1956 года", где буквы означают инициалы первого владельца, который остался неизвестен.

К часам прилагалась выписка из архивов, подтверждающая дату их изначальной продажи — 18 мая 1956 года.

Как передает агентство Рейтер, личность покупателя неизвестна, но победителем торгов стала "молодая азиатка в рваных джинсах в заднем ряду торгового зала, которая говорила по-китайски в свой мобильный телефон".