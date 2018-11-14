Россия вернула суду в США документы по делу о "вмешательстве в выборы"

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Россия вернула в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка переданные ей ранее документы по иску Демократической партии США о "вмешательстве в выборы", говорится в письме за подписью российского посла в США Анатолия Антонова, размещенном в базе судебных документов.

"Все юридические документы по упомянутому делу, которые были переданы уважаемым судом через посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации дипломатическими нотами… от 7 сентября 2018 года были возвращены дипломатической нотой министерства иностранных дел Российской Федерации… от 27 сентября 2018 года в посольство Соединенных Штатов Америки по причинам, изложенным в упомянутой ноте", — сказано в письме.

Антонов отметил, что судебное разбирательство нарушает международное законодательство в части иммунитета России, основанного на принципах суверенности государства.

"Имею честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США", — сказано в документе.

К письму приложен текст ноты российского МИД, где также содержится призыв к "компетентным органам США" принять незамедлительные меры для прекращения действий, нарушающих иммунитет Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции России направило в тот же суд письмо, в котором напомнило о правах суверенного государства и отказалось признавать юрисдикцию суда о "вмешательстве в выборы".

В апреле национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборный штаб Дональда Трампа, в том числе зятя президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.