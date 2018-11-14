Редчайший розовый бриллиант продали на аукционе за $50,37 миллиона

ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Редчайший розовый бриллиант весом почти 19 карат ушел с молотка на аукционе Christie's за рекордные 44,5 миллиона швейцарских франков (44 миллиона долларов или около 3 миллиардов рублей), передает корреспондент РИА Новости. Это рекордная цена за карат.

Озвученная сумма является так называемой аукционной ценой. С премией покупателя (плата организатору за проведение торгов) цена кольца с камнем составила 50,37 миллиона долларов (50 миллионов долларов или 3,4 миллиарда рублей).

Новым владельцем камня стал ювелирный дом Harry Winston. Он переименовал камень в "Розовое наследие Уинстона".

Изначально камень чрезвычайной чистоты насыщенного розового цвета "Розовое наследие" планировалось продать за сумму от 30 до 50 миллионов долларов. Стартовая цена составила 24 миллионов швейцарских франков (почти 1,5 миллиарда рублей). Алмаз был найден на одном из месторождений в Южной Африке. Камнем долгое время владела семья Оппенгеймеров, управляющая алмазной компанией De Beers. Нынешний владелец камня неизвестен.

"Розовое наследие" — самый большой камень прямоугольной огранки, весом в 18,96 карат. За 250 лет истории дома Christie's на торги выставлялись только четыре камня насыщенного розового цвета весом более 10 карат. В ноябре 2017 года на торгах дома в Гонконге за сумму свыше 2 миллионов долларов был продан овальный розовый бриллиант "Розовое обещание".