Постпред Израиля включил в ООН сирену, которая звучит при обстрелах из Газы

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон включил на брифинге для журналистов аудиозапись сирены, которая звучит в его стране при обстрелах — так он проиллюстрировал ситуацию в Израиле.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.

"Вот этот звук каждые 15 минут слышат наши граждане", — сказал Данон, включая мобильный телефон.

На вопрос, что делали на территории сектора Газа израильские военные, после появления там которых палестинцы начали обстрелы территории Израиля, Данон ответил: "Мы всегда защищали и будем защищать наших граждан".

"Когда ты знаешь, что кто-то роет тоннель, планирует атаку, похищение, ты предпринимаешь меры для защиты и мы продолжим их предпринимать, неважно, где это будет происходить, чтобы предотвратить будущие нападения на наших людей", — заключил израильский дипломат.