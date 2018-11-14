КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Встреча по безопасности на полях конференции по Ливии в Палермо может стать отправной точкой для восстановления стабильности и объединения армии в этой североафриканской стране, сказал РИА Новости эксперт Информационного ливийского центра стратегических исследований Мухаммед Фатхи Шериф.

По словам политолога, сама конференция в Палермо не принесла ничего нового для урегулирования в Ливии.

"Встреча в Палермо не принесла ничего нового, в отличие от конференции в Париже, которая была в мае, на ней было принято больше решений. Однако встреча по безопасности в узком составе, прошедшая на полях конференции, имела большие результаты", — сказал политолог.

По словам Фатхи, встреча по безопасности, которую посетили премьер-министры Италии, России и Алжира, президенты Египта и Туниса, а также главные действующие лица ливийского политического конфликта – глава правительства нацсогласия Фаез Саррадж и маршал Халифа Хафтар – была гораздо представительнее, чем сама конференция.

"Присутствие стран-соседей Ливии на этой встрече дало позитивные результаты, которые в свою очередь положительно скажутся на обстановке на земле, больше чем результаты самой конференции. Это новая отправная точка для начала улучшения безопасности в Ливии и начала объединения военной организации в Ливии", — заявил эксперт.

Фатхи также заметил, что хотя сама конференция не принесла готовых решений для политического урегулирования, "она прокладывает путь к подготовке национальной конференции по Ливии в начале следующего года".

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, проходила в Палермо в понедельник и вторник.