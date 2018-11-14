МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. По официальным данным, на заработки в Европу уехали сотни тысяч граждан Украины, по неофициальным — три миллиона. Многие готовы трудиться на полукрепостных условиях в "панских поместьях". По иронии судьбы среди гастарбайтеров оказались и те, кто делал "революцию достоинства" в 2013-2014 годах.

"На Майдане я был до конца"

"Когда случился Майдан, у меня был свой бизнес в Харькове — анимационное агентство, — рассказывает РИА Новости Владимир из Харькова. — Но как раз тогда заказов не было — и я поехал в Киев. Жил на площади в палатке. Я стоял там скорее не за что-то, а против чего-то. Против той же коррупции, при Януковиче она приняла ужасающие масштабы. Взятки брали за все. И на Майдане я был до самого конца".

Правда, после победы революции взятки милиционеры, переименованные в полицейских, все равно брали, говорит собеседник. Но вести бизнес стало труднее. Владимир попытался открыть магазин спортивного питания. Однако покупательная способность украинцев упала, дело не пошло.

Тогда по совету друзей Владимир отправился на заработки в Польшу — по безвизу. "Сейчас я понимаю, что это была авантюра. Сначала прибыли без связей, ничего, конечно, не получилось. Потом поехали, заручившись поддержкой. Специальность проще некуда — разнорабочий. Относились к нам как? Никак не относились. Откровенно равнодушно. По принципу "шерифа проблемы индейцев не… волнуют". В общежитии, где мы жили, не было горячей воды. Но шефа наши бытовые трудности не заботили. Дескать, крыша над головой есть, чего вам еще надо? Начхать ему на нас было", — вспоминает он.

С другой стороны, в Польше Владимир понял, из-за чего возникают негативные стереотипы поляков об украинцах: "Раньше из Украины уезжали квалифицированные профессионалы, хорошо образованные. А тут дали безвиз, и хлынул поток тех, кого Европа прежде не видела, — некультурных, невоспитанных людей".

Все заняты выживанием

Еще какое-то время Владимир поработал в Чехии, там тщательнее следили за соблюдением прав сотрудников. А затем ему предложили работу во Франции. "Клоуном. Я уже был аниматором, знал специфику. Поехал с другом, он тоже революционер, участвовал в Майдане. Сейчас выступаю в Ницце, Каннах и Сан-Тропе. Проблем из-за разницы культур не возникло. Французский я еще учу, но представления в основном для детей, а дети везде благодарная аудитория. И во Франции много семей многодетных, они часто устраивают детские праздники. А у нас на Украине семьи не такие — один-два ребенка. Да и все заняты выживанием: накормить бы, одеть, в школу собрать — не до клоунов и веселья", — отмечает Владимир.

Визиты на родину уже не радуют бывшего активиста Майдана. "Такое ощущение, что мы провалились в какой-то совок, вместо того чтобы стать ближе к Европе. Обстановка, настроение людей… Хотя я и мои знакомые стояли на Майдане не столько за европейский выбор, сколько за достойную жизнь на Украине. Будущее связывали с родиной. А теперь я не знаю, буду ли там жить", — признается он.

Чужбина, по его наблюдениям, сглаживает все противоречия — в том числе политические. "Мы тут радуемся всем русскоязычным. Приятнее всего, конечно, если встретишь земляка. Но русские, белорусы, украинцы — со всеми хочется говорить, тоскуем по общению. Даже с хорватом или сербом перекинуться парой слов в радость: язык-то славянский. Тут, во Франции, все различия уходят на задний план. Да и сама страна прививает толерантность", — заключает Владимир.

Штрафовать и увольнять без объяснения причин

По данным статистической службы Европейского союза, в 2017 году вид на жительство в ЕС получили 662 тысячи украинцев. Подавляющее большинство (88 процентов) — в Польше.

И это только те, кто смог оформить официальные документы. Многие работают нелегально. По оценкам киевского Центра экономической стратегии, одновременно за пределами Украины на заработках находится до 2,7 миллиона человек. Общее число трудовых мигрантов достигает четырех миллионов.

Эксперты центра в своем исследовании отметили, что за годы, прошедшие с "революции достоинства", украинцы стали чаще уезжать в Европу, а не в Россию. В целом число мигрантов, официально отправившихся за рубеж, выросло только за 2014-2016 годы в три раза.

Соседняя Польша испытала такой наплыв гастарбайтеров из соседней страны, что в местных СМИ заговорили об "украинских рабах". В 2017-м газета Dziennik Gazeta Prawna отметила, что украинцев берут на работу на "принципах, скопированных непосредственно с панских поместий". То есть, если говорить прямо, на правах холопов XVII века.

Украинцы часто работают не по трудовым, а по гражданско-правовым договорам. Как следствие, спецодежду и инструменты приобретают себе сами. Начальство может штрафовать без объяснения причин.

Как пояснили польские журналисты, "сотрудник не имеет права оставить работу раньше, чем через три месяца с момента, когда он предупредит об этом работодателя", а это, на их взгляд, похоже на крепостничество. И предприятие штрафует сотрудника, если тот уволится раньше срока. "В то же время фирма, которая его трудоустраивает, может уволить такого работника в любой момент без объяснения причин", — говорится в статье Dziennik Gazeta Prawna.

В интересах Польши

Любопытно, что то же самое издание за два года до Майдана, в 2011-м, призывало стимулировать трудовую миграцию. "Это в интересах Польши. В стране рождается все меньше детей, а украинцы и белорусы близки полякам по менталитету. Пока они хотят приезжать, необходимо поощрять их к тому, чтобы они осели в Польше", — объясняли журналисты.

Между тем некоторых украинцев не фигурально, а буквально продают в рабство. В 2017-м в Литве раскрыли международную сеть торговли людьми. Граждан Украины вывозили в Великобританию, чтобы, как заявило литовское пограничное ведомство, "использовать для принудительного физического труда в рабских условиях".

В январе этого года сообщалось, что окружная прокуратура во Вроцлаве предъявила 44-летней гражданке обвинение в торговле украинцами. По версии следствия, подозреваемая воспользовалась тем, что гастарбайтеры не знали польского языка. Работников она "подбирала" для трех местных строительных компаний.

В августе в Люблине прокуратура начала следствие по другому делу: 36-летняя украинка родила ребенка прямо на рабочем месте и попыталась убить его в туалете. У нее вот-вот должен был закончиться трудовой договор.

Неудивительно, что условия труда в ближайшей стране ЕС украинцам не нравятся. Согласно опросу социологов группы "Рейтинг", каждый пятый гастарбайтер не пожелал возвращаться в Польшу ни при каких обстоятельствах.

Трудовая миграция приняла настолько массовые масштабы, что этот результат евроинтеграции вызвал раздражение даже у "патриотов". "Если бы вы работали на Украине по 14 часов в день — имели бы те же самые деньги, только бы ночевали дома с родными и вас бы не держали за рабов", — агитируют сограждан организаторы сообщества Patriot of Ukraine в твиттере. Этот призыв может остаться без ответа — 13 ноября украинский президент Петр Порошенко признал Украину одной из беднейших стран Европы.