Изменщик и неудачник. Какой образ сложился у будущего короля Британии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. Старший сын королевы Великобритании принц Чарльз всю жизнь готовится к роли монарха, терпеливо ожидая своего часа. Первый в очереди на трон, он занимает одно из последних мест по популярности в правящей династии. Сегодня, 14 ноября, ему исполняется 70 лет, но юбилей не добавил наследнику престола симпатий общества. Почему так — в материале РИА Новости.

Брошенный ребенок

Накануне юбилея принц Чарльз раздавал интервью британским СМИ, прикидывая, чем он займется, когда все-таки станет королем: "Еще столько всего предстоит сделать". Повод для подобных рассуждений летом 2017-го дала сама королева, пообещав отречься от престола в пользу сына, когда ей исполнится 95 лет. В Букингемском дворце приступили к подготовке документов для передачи трона. Впрочем, на это есть еще целых три года. Возможно, и больше. Елизавета Вторая и ее сын уже побили все рекорды: она — самый долгоправящий монарх Европы, он — самый долгоожидающий в очереди на трон.

Наследником британского трона Чарльз стал в трехлетнем возрасте, после коронации Елизаветы. Биографы едины во мнении: Чарльз "производил впечатление брошенного ребенка", он побаивался отца и почти не видел мать. Начальное образование получил при дворе, а потом довольно замкнутого мальчика отправили в привилегированный пансионат для детей аристократов. Отношения со сверстниками не сложились. Учеба тоже не задалась: принц проявлял склонность к литературе и искусству и на дух не переносил математику. В Кембридже он увлекался археологией и антропологией, затем изучал историю. Но по-настоящему любил исконно королевские развлечения: поло, охоту на лис и рыбалку.

В 21 он стал принцем Уэльским: это позволило активно заниматься общественной и даже политической деятельностью. Чарльз присутствовал на заседаниях кабинета министров (ранее члены правящей династии этого не делали), а также посещал палату лордов. В конце концов его манеру обращаться к министрам по разным вопросам сочли за вмешательство в работу правительства.

Британцы души в нем не чаяли: подкупала внешняя серьезность принца. Его популярность еще больше выросла, когда он, согласно королевским традициям, отправился на военную службу. Освоив пилотирование истребителя и вертолета, Чарльз закончил службу в звании капитана ВМС. Сейчас он маршал королевских ВВС.

© AP Photo Принц Чарльз в военной форме в Кардиффском замке в Уэльсе. 11 июня 1969 © AP Photo Принц Чарльз в военной форме в Кардиффском замке в Уэльсе. 11 июня 1969

Жизнь в любовном треугольнике

Во время учебы в Кембридже самый завидный жених Европы познакомился с Камиллой Шедд. Девушка держалась независимо, уверенно и несколько дерзко. Она огорошила наследника престола словами: "Моя прабабка была любовницей вашего прадеда. Что вы на это скажете?" Эта встреча стала для Чарльза роковой. Наследник по уши влюбился. Однако против брака выступила его мать — такая невеста не подходила будущему королю Великобритании.

Чувства влюбленных не остыли, даже когда Камилла вышла замуж и родила двух детей, а Чарльз в 1981 году женился на дочери лорда Спенсера — Диане. Хрупкая и романтичная леди Ди так и не смогла заменить ему Камиллу. "Нас трое в этом браке", — горько признавалась она. Через некоторое время их союз распался, что больно ударило по авторитету Чарльза. Невыразительный и холодный, он проигрывал в глазах публики бывшей жене.

Разочарования добавил и так называемый Камиллагейт: в 1992 году в СМИ просочилась запись одного из телефонных разговоров Чарльза и Камиллы. Среди шутливых фраз особенно выделялась одна: наследник выразил желание "быть тампоном Камиллы". За что и получил прозвище Мистер Тампон.

Рейтинг разведенного принца поднимала целая команда пиарщиков. Пресса постоянно сообщала о его благотворительной деятельности, помощи обездоленным, защите окружающей среды. Но все усилия пошли прахом: в августе 1997 года в автомобильной катастрофе погибла Диана, и Чарльза посчитали косвенным виновником трагедии. СМИ неоднократно упрекали его в том, что Чарльз ни разу не навестил могилу бывшей супруги.

В 2005 году он женился на Камилле. Автор книги "Мятежный принц: сила, страсть и вызов принца Чарльза" рассказывает, что королева была категорически против, называла Камиллу "распутной". На свадьбу так и не приехала. В окружении Елизаветы признаются, что отношения между женщинами по-прежнему довольно натянутые.

© AP Photo / Pool Photo/Anthony Devlin Чарльз, принц Уэльский, и Камилла, герцогиня Корнуольская. Празднование 200-летия битвы при Ватерлоо в Лондоне. Июнь 2015 © AP Photo / Pool Photo/Anthony Devlin Чарльз, принц Уэльский, и Камилла, герцогиня Корнуольская. Празднование 200-летия битвы при Ватерлоо в Лондоне. Июнь 2015

Дела королевские и не очень

Часть монарших обязанностей принц уже выполняет. Он представляет королеву на встрече глав Содружества наций, а также постоянно выступает на торжественных мероприятиях, навещает бедных и тяжелобольных и, конечно, сажает деревья.

Есть мнение, что на престоле Чарльз запомнится "добродушным вмешательством" в жизнь страны, в отличие от Елизаветы Второй, "сохраняющей молчаливую рассудительность в вопросах общественной политики". Впрочем, ее реальную роль в этих делах красноречиво демонстрирует одна традиция.

На протяжении 65 лет каждый вторник британский премьер приезжает в Букингемский дворец на личную встречу с королевой. Они запираются вдвоем, подальше от чужих ушей, и глава кабинета министров обсуждает с королевой кризисы и успехи, делится сомнениями и страхами, жалуется на коллег. Это прозвали "еженедельной терапией". По словам бывших премьеров, обычно королева задает вопросы, и если ответ ей не нравится, она задает новые — до тех пор, пока премьер не осознает ее недовольства и не подкорректирует курс.

Приближенные наследника считают, что тот вовсе "не будет стоять в сторонке, когда станет королем". И основания для таких предположений есть. Так, летом 2014-го в британском правительстве разгорелся скандал: бывший министр внутренних дел королевства Дэвид Бланкетт обвинил Чарльза в сильном давлении. Принц хотел изменить политику в области образования, защиты окружающей среды и здравоохранения и отправлял министру письменные рекомендации. Это просочилось в прессу, принца горячо осуждали — в стране с конституционной монархией не принято, чтобы королевские особы публично давили на политиков.

Более того, в приватных разговорах, если верить его собеседникам, Чарльз допускал крайне резкие суждения. После воссоединения Крыма с Россией он вроде бы даже сравнил Владимира Путина с Гитлером, что совершенно не вписывается в традицию британских монархов старательно избегать неоднозначных высказываний на политические темы.

© AP Photo / Pool, Danny Lawson Принц Чарльз, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и принц Уильям в Дамфрисе. 5 апреля 2013 © AP Photo / Pool, Danny Lawson Принц Чарльз, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и принц Уильям в Дамфрисе. 5 апреля 2013

Впрочем, Чарьз может так и не получить корону. В последние годы ходят слухи о том, что королева подумывает передать престол внуку, принцу Уильяму. Тот значительно опережает отца в рейтингах популярности. С другой стороны, Чарльза опережают многие: мать, сыновья и даже жены его сыновей. И лишь Камилла отстает — в Британии ее не любят.

Публичный образ наследного принца с годами не становится привлекательнее. В книгах, вышедших по случаю юбилея, Чарльз предстает в довольно неприглядном виде — избалованный, жадный, склонный к роскоши. Не лучшее лицо для современной монархии. Но обещания Чарльз уже раздает: если станет королем, прекратит высказываться на общественно-политические темы. Во всяком случае, этот урок он выучил крепко.