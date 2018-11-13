Госдеп пригрозил Эр-Рияду санкциями в ответ на убийство Хашукджи

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты не ограничатся отзывом виз у ряда саудовских чиновников в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашукджи и планируют предпринять дополнительные действия, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не анонсируем санкции заранее, но действия, которые мы планируем предпринять, не закончатся отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии", — сказала она.

В конце октября Науэрт сообщала, что США запретят въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии в связи с гибелью саудовского журналиста. По словам Науэрт, либо американские визы этих людей будут аннулированы, либо они потеряют право на получение виз. Она уточнила, что у большинства этих людей американские визы уже есть.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в саудовское генконсульство в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, его тело было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.