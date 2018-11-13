Меркель заявила, что еще в 2016 году размышляла, выдвигаться ли в канцлеры

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на экономическом форуме в Берлине, что еще в 2016 году размышляла о том, выдвигать ли свою кандидатуру на выборах на пост главы германского правительства.

"Я еще в 2016 году раздумывала о том, нужно ли мне становиться кандидатом в канцлеры", — сказала Меркель, добавив, что "понятно, что приходит момент, когда желание видеть новых людей играет роль или желание других механизмов принятия решения, и я… не могу жаловаться на то, что это происходит слишком рано".

По словам Меркель, после 13 лет работы канцлером она стремится к созданию условий для того, чтобы "партия (Христианско-демократический союз, который пока возглавляет Меркель – ред.) смогла победить на следующих выборах". Она добавила, что все еще "несет ответственность за стабильность в стране, так как обещала гражданам исполнять обязанности канцлера до 2021 года".

Ранее Меркель заявила, что не будет выдвигаться в канцлеры на выборах в Германии в 2021 году, она намерена сложить с себя обязанности председателя ХДС на съезде в декабре.