Норвегия обвинила российских военных в сбоях GPS во время учений НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Действия российских военных в Арктике стали причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, которые происходили во время учений НАТО Trident Juncture, сообщает TODAYonline со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

"Министерство обороны Норвегии заявляет, что российские военные в Арктике нарушили работу систем GPS во время недавних больших учений НАТО в Норвегии. Как сказано в сообщении министерства, МИД Норвегии ранее поднимал этот вопрос с российскими властями", — передает агентство.

По данным норвежского ведомства, сбои фиксировались с 16 октября по 7 ноября из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Отмечается, что сбои в работе GPS не привели к авариям.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.