Жителям юга Израиля разрешили вернуться к нормальной жизни

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильская армия разрешила населению юга страны вернуться к нормальной жизни, сняв ограничения, которые были введены из-за палестинских ракетных обстрелов.

В течение последних суток в городах и поселках у границ с сектором Газа не проводились занятия в школах, были запрещены массовые мероприятия, перекрыты многие автодороги, приостановлено железнодорожное сообщение.

"По итогам анализа оперативной обстановки было решено снять меры безопасности ограничительного характера в населенных пунктах по периметру границ сектора Газа, в центре Негева и Лахише", — сказано в пресс-релизе.

Ранее в секторе Газа палестинское министерство образования также объявило о возобновлении занятий в школах и университетах.

Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который продолжался один день и стал рекордным по интенсивности за последние четыре года. Палестинские боевики за это время выпустили свыше 460 ракет и мин, израильтяне ответили ударами по 160 целям в секторе Газа.