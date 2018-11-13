В Госдепе прокомментировали идею создания европейской армии

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО, так официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала идею создания армии ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

"Мы полагаем, что что бы ни делалось, не должно делаться в отрыве от действий НАТО. НАТО – это надежная организация, которую США и многие другие страны поддерживают много лет. Поэтому мы не хотим ослабления НАТО", — заявила Науэрт.

Она добавила, что вопрос об укреплении НАТО обсуждался на днях в Париже между госсекретарем США Майком Помпео и его французским коллегой.