Сербские депутаты ушли в оппозицию в косовском парламенте

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Депутаты партии нацменьшинства "Сербский список" в парламенте самопровозглашенной республики Косово приняли решение об уходе в абсолютную оппозицию из-за односторонних действий властей в Приштине, сообщил РИА Новости официальный представитель партии Игор Симич.
"Сербский список" из-за односторонних шагов Приштины, как правило, противоречащих интересам сербского народа, который мы представляем, и последним из которых стало введение дополнительной таможенной пошлины в размере 10% на продукцию из центральной Сербии, принял решение об уходе депутатов в абсолютную оппозицию и не поддерживает ни одного предложения правительства", — заявил Симич агентству.
"Сербский список" принимает решения, консультируясь с правительством Сербии и президентом Александром Вучичем, исключительно в интересах сербского народа в Косово и Метохии, так что мы не знаем, о каких совместных действиях думали члены "Самоопределения" при том, что наши программы абсолютно противоположные, напомним, что их главная цель – создание "Великой Албании", — отметил представитель сербской партии.
Симич также подчеркнул, что произошедший на полях мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября разговор президента России Владимира Путина и косовского лидера Хашима Тачи, о котором сообщал в своём Twitter только сам Тачи, не обеспокоил сербов.
Партия нацменьшинства "Сербский список", которой принадлежит девять мандатов из 120 в парламенте самопровозглашенной республики, в сентябре 2017 года поддержала коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово во главе с президентом Тачи и премьером Рамушем Харадинаем и получила три министерских поста в правительстве.