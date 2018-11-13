Сербские депутаты ушли в оппозицию в косовском парламенте

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Депутаты партии нацменьшинства "Сербский список" в парламенте самопровозглашенной республики Косово приняли решение об уходе в абсолютную оппозицию из-за односторонних действий властей в Приштине, сообщил РИА Новости официальный представитель партии Игор Симич.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные Вооруженные силы. Представители "Сербского списка" перед голосованием покинули зал заседаний. Противоречия сербских парламентариев с косовско-албанскими властями в Приштине после этого усилились.

"Сербский список" из-за односторонних шагов Приштины, как правило, противоречащих интересам сербского народа, который мы представляем, и последним из которых стало введение дополнительной таможенной пошлины в размере 10% на продукцию из центральной Сербии, принял решение об уходе депутатов в абсолютную оппозицию и не поддерживает ни одного предложения правительства", — заявил Симич агентству.

По его словам, вероятность досрочных выборов зависит от остальных политических партий в парламенте, которые являются в большей степени "оппозицией на словах, а не по сути". Тем мне менее, представители радикального албанского оппозиционного движения "Самоопределение" неоднократно заявляли, что готовы рассмотреть совместные с "Сербским списком" политические акции против нынешнего косовского правительства.

"Сербский список" принимает решения, консультируясь с правительством Сербии и президентом Александром Вучичем, исключительно в интересах сербского народа в Косово и Метохии, так что мы не знаем, о каких совместных действиях думали члены "Самоопределения" при том, что наши программы абсолютно противоположные, напомним, что их главная цель – создание "Великой Албании", — отметил представитель сербской партии.

Симич также подчеркнул, что произошедший на полях мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября разговор президента России Владимира Путина и косовского лидера Хашима Тачи, о котором сообщал в своём Twitter только сам Тачи, не обеспокоил сербов.

"Россия как великая держава имеет право выбирать, с кем встречаются ее представители, но все же мы глубоко уверены, что пара фотографий не изменит твердой поддержки Россией сербских интересов, а также поддержки международного права, за которое выступают Сербия и сербское руководство. Тачи может сколько угодно бегать за Путиным, но не получит от него поддержки ни для чего, кроме того, с чем согласится Сербия", — резюмировал сербский депутат.

Партия нацменьшинства "Сербский список", которой принадлежит девять мандатов из 120 в парламенте самопровозглашенной республики, в сентябре 2017 года поддержала коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово во главе с президентом Тачи и премьером Рамушем Харадинаем и получила три министерских поста в правительстве.