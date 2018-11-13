КАИР, 13 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Эскалация в секторе Газа сводит на нет все усилия международных посредников по урегулированию арабо-израильского конфликта, считает директор Центра исследований в области безопасности и член Национального египетского совета по борьбе с терроризмом Халед Окаша.

"То, что делает Израиль, — это авантюра, которая обрывает усилия ряда стран, в том числе Египта, Турции, Катара и США, по достижению длительного перемирия и стабильности, что, в свою очередь, должно открыть путь к разговору о будущем урегулирования", — сказал Окаша РИА Новости.

По его словам, "Израиль не дает ответа на вопрос о том, когда эта авантюра закончится". "Международные посредники действовали в тех рамках, в которых это было возможно, но упрямство Израиля приводит к срыву всех подобных усилий", — сказал собеседник агентства.

Но, по его словам, палестинская сторона также несет ответственность за сложившуюся ситуацию — в частности, из-за того, что до сих пор палестинцы не смогли примириться между собой.

"По моему мнению, Палестинская национальная администрация, палестинские группировки, особенно ХАМАС и "Исламский джихад", наряду с Израилем несут ответственность за то, что происходит в Газе, именно они довели ситуацию до того, что мы сейчас наблюдаем, сорвали посредническую роль Египта, так и не пойдя ему навстречу", — добавил Окаша.

По сообщению армейской пресс-службы, израильские войска перехватили за прошедшие сутки свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками, и атаковали в ответ 160 целей на территории сектора Газа. Позже во вторник группировки палестинских боевиков объявили о прекращении огня против Израиля при условии, что тот ответит им взаимностью.

Ранее сообщалось, что Египет контактирует с израильской и палестинской сторонами с целью остановить эскалацию в секторе Газа. По данным газеты "Аль-Ахрам", Египет уведомил израильские власти о "необходимости остановить эскалацию в секторе Газе, придерживаться линии на разрядку". В то же время Каир призвал палестинское руководство в секторе Газа "сохранять сдержанность, не скатываться в вооруженное противостояние, а вернуться за стол переговоров".