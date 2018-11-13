В Греции грузину дали 290 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости. Суд в Салониках приговорил к огромному тюремному сроку — 290 лет — грузина за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает газета "Эфимерида тон синтактон".
В обвинительном заключении говорится, что группа организовала девять нелегальных перевозок иностранцев из Турции в Салоники и в Афины за период с октября 2016 года по июнь 2017 года.
Грузин, который, по мнению следствия, возглавлял группировку, получил 290 лет тюрьмы. Его греческий сообщник осужден на 69 лет.
Еще одного подсудимого — гражданина Молдавии — суд признал невиновным, сообщает газета.
Суды в Греции при вынесении приговоров учитывают количество перевезенных нелегальных мигрантов. В итоге зачастую перевозчики получают сотни лет тюрьмы по приговору. Однако заключенный не может находиться в тюрьме более 25 лет — это максимальный срок по греческому законодательству. На деле многие выходят на свободу через несколько лет тюрьмы.