В Греции грузину дали 290 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости. Суд в Салониках приговорил к огромному тюремному сроку — 290 лет — грузина за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает газета "Эфимерида тон синтактон".

Преступная группа, занимавшаяся перевозкой нелегальных мигрантов, была задержана после расследования произошедшего в апреле прошлого года в Родопи ДТП, в котором погиб иракский мигрант.

В обвинительном заключении говорится, что группа организовала девять нелегальных перевозок иностранцев из Турции в Салоники и в Афины за период с октября 2016 года по июнь 2017 года.

Грузин, который, по мнению следствия, возглавлял группировку, получил 290 лет тюрьмы. Его греческий сообщник осужден на 69 лет.

Суд также осудил молдаванина на 36-летний тюремный срок. Его добавят к 85 годам тюрьмы за ДТП с жертвами, так как молдаванин находился за рулем разбившейся машины.

Еще одного подсудимого — гражданина Молдавии — суд признал невиновным, сообщает газета.

Суды в Греции при вынесении приговоров учитывают количество перевезенных нелегальных мигрантов. В итоге зачастую перевозчики получают сотни лет тюрьмы по приговору. Однако заключенный не может находиться в тюрьме более 25 лет — это максимальный срок по греческому законодательству. На деле многие выходят на свободу через несколько лет тюрьмы.