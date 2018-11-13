Италия осудила пуск ракет из сектора Газа по Израилю

РИМ, 13 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. МИД Италии выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации "между сектором Газа и Израилем" и призвал все стороны, участвующие в конфликте, немедленно прекратить насилие.

В распространенном во вторник заявлении итальянского МИД говорится о "решительном осуждении пуска ракет из сектора Газа по израильской территории".

"Италия твердо поддерживает приоритетную цель – конкретно смягчить гуманитарный кризис в Газе и приглашает заинтересованные стороны приложить усилия для ее достижения", — отмечается в заявлении.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы.

Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.