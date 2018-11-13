Египет призвал Израиль остановить военные операции в Газе

КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Египет выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и предостерег от негативных последствий насилия в палестинском анклаве, говорится в заявлении МИД Египта.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.

"Египет выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации в секторе Газа, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, и предостерег от негативных последствий замкнутого круга насилия на оккупированных палестинских территориях… В заявлении вновь содержится призыв к Израилю немедленно остановить все военные операции", — говорится в документе.

В Каире подчеркнули, что крайне важно избегать всего, что приводит к ухудшению гуманитарной ситуации на оккупированных палестинских территориях, а также отдаляет достижение мира и реализацию прав палестинского народа.