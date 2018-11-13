Совбез ООН проведет срочные консультации по сектору Газа, сообщил источник

ООН, 13 ноя — РИА Новости. Постпредства Кувейта и Боливии в ООН запросили срочных консультаций по ситуации в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах организации.

"Кувейт и Боливия запросили закрытую встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить сектор Газа позже сегодня", — сказал источник.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Во вторник интенсивность обмена ударами заметно снизилась по сравнению с предшествующим днем, а в СМИ появились сообщения о возможном перемирии, которое готовится при посредничестве Египта и ООН.