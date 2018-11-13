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Посольство России назвало семь факторов раздора между Лондоном и Москвой

(обновлено: 20:52 13.11.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фотоВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛОНДОН, — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания не готова к уважительному диалогу с Россией, который необходим для преодоления разногласий между двумя странами. Так российское посольство в Лондоне прокомментировало последнее выступление британского премьера Терезы Мэй на банкете лорда-мэра Сити.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Мэй похвалила "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", а также обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери. При этом она отметила, что Соединенное Королевство открыто возможности построения новых отношений с РФ. В своей прошлогодней речи премьер-министр также затрагивала вопрос о "враждебно настроенной России".

"Чтобы преодолеть глубокие разногласия по этим и другим сюжетам, требуется в первую очередь уважительный диалог. Готовности к нему с британской стороны мы не наблюдаем. Наоборот, складывается впечатление, что консервативное правительство следует линии на последовательное разрушение ткани двусторонних отношений, выдвижение политических ультиматумов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства РФ.

Дипломатическое представительство отмечает, что российские дипломаты внимательно ознакомились с содержанием речи премьера.

"К сожалению, нового подхода к российско-британским отношениям, о котором накануне писала британская пресса, мы не услышали. В адрес России вновь прозвучали обвинения: от "создания угроз международной безопасности" до "использования химического оружия на британских улицах". Тезис об "открытости к другим отношениям" с Россией был в традиционном британском стиле обставлен рядом ультимативных условий", — говорится в заявлении.

Саммит НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посольство отмечает, что давно говорит о неудовлетворительном состоянии двусторонних отношений, и подчеркивает, что "России и Великобритании действительно нужно равноправное, взаимоуважительное, нацеленное на результат сотрудничество, как это и подобает двум постоянным членам Совета Безопасности ООН, несущим особую ответственность за состояние дел в мире".

Семь факторов раздора

Посольство приводит ряд принципиальных вопросов, по которым не просто наблюдается расхождение российских и британских позиций, а содержатся коренные противоречия, сопровождающиеся отказом британской стороны от какого-либо диалога и от признания права России на собственное мнение и собственные интересы.

"Концептуальное видение современного миропорядка, основанного на международном праве, в сердцевине которого находится Устав ООН. Вместо этого Великобритания последовательно продвигает идею некоего "порядка, основанного на правилах", в число которых произвольно включаются те или иные удобные Западу нормы, даже если они не согласованы более широким международным сообществом в рамках ООН. В результате мир стал свидетелем бомбежки Югославии и распада этой страны, вторжения в Ирак, уничтожения государственности Ливии, ракетных ударов по Сирии. Все это было осуществлено в обход Совета Безопасности ООН", — приводит посольство первый вопрос.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступает на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Вторым важным вопросом является отношение Лондона к европейской безопасности, включая активную роль Великобритании в наращивании военного присутствия НАТО у российских границ, неготовность объективно оценивать ситуацию в области контроля над ядерными вооружениями, в том числе положение вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), наращивание военных расходов со ссылками на "российскую угрозу", провокационные инциденты с российскими воздушными и морскими судами.

"Трактовка обстоятельств воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также происходящего на востоке Украины. Упорное нежелание Великобритании принимать во внимание интересы и чаяния населения соответствующих территорий, неуважение к демократическому волеизъявлению 97% жителей Крыма, зацикленность на квалификации указанных событий как "российской агрессии" и "аннексии", отказ непредвзято оценить внутреннее положение на Украине, включая разгул ультраправых элементов, не позволяют Лондону вести какой-либо диалог с Россией и фактически привели к оттеснению Британии от участия в урегулировании", — приводит посольство третий вопрос.

Четвертым фактором приводится "последовательная позиция Великобритании в пользу отстранения от власти законно избранного президента Сирии", поощрение радикальных оппозиционных сил, делающих ставку на силовой захват власти, "прямая поддержка провокационной деятельности так называемых "Белых касок", увязка содействия в восстановлении страны с результатами политического процесса".

Посол Великобритании в России Лори Бристоу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лондон не ищет конфронтации с Москвой, заявил посол Британии
"Добровольно принятая на себя роль Лондона как лидера международных (западных) усилий в деле "сдерживания России", последовательно агрессивная и оскорбительная риторика официальных лиц в адрес нашей страны, поощрение антироссийской истерики в британских СМИ, выдвижение разнообразных безосновательных обвинений (в кибератаках, вмешательстве в демократические процессы и т.д.), продвижение все новых элементов санкционного давления", — таков, по мнению посольства, пятый вызывающий противоречия вопрос.

Шестым важным фактором стала развязанная британским руководством антироссийская кампания в свете инцидента в Солсбери, сопровождающаяся отказом представить общественности весомые доказательства звучащих официальных обвинений, сотрудничать с российской стороной, нежелание следовать международному праву и выполнять свои обязательства по консульским конвенциям и договорам о правовой помощи, а также политизацией ОЗХО, угрожающей авторитету и целостности этой важнейшей международной структуры.

Седьмым спорным моментом является отказ Великобритании от сотрудничества и засекречивание материалов в связи с другими резонансными инцидентами с российскими гражданами на британской земле, включая гибель Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и Николая Глушкова.

Взаимные высылки

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В посольстве России раскритиковали политику Лондона в отношении Москвы
"О какой готовности к нормализации межгосударственных отношений может идти речь, если Великобритания не может обеспечить хотя бы нормальное функционирование российского посольства в Лондоне? Выдворение 153 российских дипломатов из 28 стран под надуманным предлогом преподносится британским руководством как крупное внешнеполитическое достижение. Это выглядит особенно странно, если вспомнить, что в качестве ответной меры из Москвы были высланы 153 иностранных сотрудника, в том числе 23 британца – при том, что в Лондоне постоянно говорят о необходимости наращивания дипломатического присутствия в мире. Годами не решаются элементарные вопросы, связанные с выдачей виз сотрудникам посольства, обеспечением его безопасности", — отмечает посольство.

"Надеемся, что британские власти, декларирующие стремление к построению "Глобальной Британии", откажутся от разрушительной линии на российском направлении и будут следовать своему же лозунгу о необходимости диалога с Россией. Убеждены, именно прагматичное взаимодействие между двумя странами отвечает подлинным интересам британских граждан", — говорится в заявлении.

© AP Photo / Frank AugsteinЛюди в автобусе покидают посольство России в Лондоне. 20 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Люди в автобусе покидают посольство России в Лондоне. 20 марта 2018

 

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