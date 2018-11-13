Трамп недоволен пересчетом голосов на выборах во Флориде

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выразил в Twitter недовольство пересчетом голосов на выборах в сенат от Флориды.

"Когда уже Билл Нельсон признает поражение во Флориде? Персонажи, которые заправляют голосованием в (округах) Броуэрд и Палм-Бич, не смогут "найти" достаточно голосов. Слишком много к ним приковано внимания!" — написал Трамп, намекая на то, что некоторые сотрудники местных избиркомов благоволят действующему сенатору-демократу Биллу Нельсону.

Республиканец Рик Скотт опережает действующего сенатора-демократа Билла Нельсона с 50,1% голосов против 49,9% на выборах в сенат от штата Флорида. Власти штата распорядились провести пересчет голосов на выборах, поскольку законы Флориды требуют пересчета в случае, если кандидатов разделяет менее 0,5% поданных голосов. Аналогичным образом будут пересчитаны и результаты выборов губернатора, где сохраняется незначительный разрыв в пользу республиканского кандидата Рона Десантиса.

Результаты пересчета ожидаются не ранее 15 ноября. Выборы прошли 6 ноября.