Суд в Киеве продлил арест обвиняемым в соучастии в убийстве Вороненкова

Подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова Александр Лось и Ярослав Тарасенко в Шевченковском районном суде Киева. Архивное фото

Подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова Александр Лось и Ярослав Тарасенко в Шевченковском районном суде Киева. Архивное фото

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева во вторник продлил арест Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, обвиняемым в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, до 11 января 2019 года и определил порядок исследования доказательств по делу, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее суд определил пять присяжных, которые будут рассматривать дело вместе с профессиональными судьями — трех основных и двух запасных. Также суд перешел к рассмотрению дела по сути, сторона обвинения начала зачитывать обвинительный акт.

"Во время заседания суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия мер в виде содержания под стражей еще на два месяца, до 11 января 2019 года", — сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

По данным ведомства, сторона обвинения завершила зачитывать обвинительный акт, после чего суд определил порядок исследования доказательств по делу. В частности, на суде сначала будут допрошены свидетели, затем потерпевшие, после чего судьи перейдут к изучению письменных материалов.

Следующее заседание назначено на 4 декабря 2018 года на 11.30 (12.30 мск).

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины, в том числе Лось и Тарасенко. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.