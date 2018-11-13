МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Новой Зеландии два дайвера сняли на видео необычный морской организм, напоминающий гигантского червя. Ролик размещен на YouTube.

Существо достигало около восьми метров в длину и было полым внутри. На опубликованных кадрах видно, как белый "червь", извиваясь, медленно проплывает сквозь толщу воды.

По словам дайверов, до этого они никогда не видели ничего подобного. Поначалу мужчины не поверили своим глазам — им казалось, что такой "похожий на носок" организм не может существовать, передает The New Zealand Herald.

"Это сбивало с толку, но было фантастически!" — поделился с журналистами Эндрю Батл.

Он предположил, что найденное существо — это колония пиросом, которые вместе составляют как бы единое тело.

Такие свободноплавающие животные очень теплолюбивы и обитают лишь в экваториальных и тропических водах. Размеры колоний варьируются от 20 сантиметров до нескольких метров.